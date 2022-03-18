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Сегодня, 00:09

О'Мэлли готов стать секундантом Яна в бою со Стерлингом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский боец Шон О'Мэлли заявил, что готов быть секундантом российского бойца Петра Яна в бою против Алджамэйна Стерлинга.

«Петр, я слышал, тебе нужны угловые. Дай мне знать — я прикрою тебе спину», — сказал О'Мэлли в видео, опубликованном в Twitter. Ян ему ответил в комментариях: «Одно место в углу занимает Шон О'Мэлли».

Ранее бывший чемпион UFC Генри Сехудо принял предложение Петра Яна стать его секундантом на бой против Алджамейна Стерлинга.

Напомним, секундантам россиянина было отказано во въезде в США.Бой пройдет на турнире UFC 273 9 апреля.

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