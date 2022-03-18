О'Мэлли готов стать секундантом Яна в бою со Стерлингом

Американский боец Шон О'Мэлли заявил, что готов быть секундантом российского бойца Петра Яна в бою против Алджамэйна Стерлинга.

«Петр, я слышал, тебе нужны угловые. Дай мне знать — я прикрою тебе спину», — сказал О'Мэлли в видео, опубликованном в Twitter. Ян ему ответил в комментариях: «Одно место в углу занимает Шон О'Мэлли».

Ранее бывший чемпион UFC Генри Сехудо принял предложение Петра Яна стать его секундантом на бой против Алджамейна Стерлинга.

Напомним, секундантам россиянина было отказано во въезде в США.Бой пройдет на турнире UFC 273 9 апреля.