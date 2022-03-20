Глава UFC Дана Уайт остался под большим впечатлением от выступления молодого британца Пэдди Пимблетта, который выиграл мексиканца Родриго Варгаса самбишном в первом раунде.

«На этой неделе я устал слушать людей, которые говорили мне: «Ты должен увидеть, как его встречает публика», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира. — В этот момент я подумал: «Нужно посмотреть, как он дерется. Он должен победить». И он сделал это, и сделал эффектно. Когда у него начались проблемы в стойке, он переломил ход встречи, включив свою борьбу.

Приведу пример. В моем Instagram я опубликовал видео битвы взглядов Аспиналла и Волкова. Видео набрало 120 000 просмотров. При этом битва взглядов Пимблетта и Варгаса набрала 1,3 миллиона просмотров. Он на хайпе. Пэдди Пимблетт — настоящая находка».

Турнир UFC Fight Night 204 прошел 19 марта на арене O2 в Лондоне, Англия.