Исраэль Адесанья назвал фаворита боя Тейшейры и Прохазки

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) считает, что на UFC 275 будет объявлен новый чемпион в полутяжелом весе.

«У Прохазки есть этот олдскульный стиль самурая, и мне нравится его прическа, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — Люди говорят, что он привнес в смешанные единоборства новые элементы. У него довольно неуклюжий стиль ведения боя в стойке. Он предпочитает драться с опущенными руками, при том что у него длинные руки. Он всегда открывает голову, его можно уронить. Он делает простые ошибки.

Гловер оказывает большое давление, и тут самое интересное: кто первым пошатнет соперника? Гловер дерется в стиле Майка Тайсона — голова прижата, руки подняты. Кроме того, Гловер в стойке действует гораздо умнее и дисциплинированнее Прохазки. Но взгляните на его бой с Джонсом. Джонс поражал его своими локтями, то же самое будет делать Прохазка. Если ставить деньги, то я выберу Прохазку".

Гловер Тейшейра (33-7) и Иржи Прохазка (28-3) подерутся за чемпионский пояс в полутяжелом весе 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.