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Сегодня, 14:37

Дана Уайт: «Ронда Роузи по-прежнему шлет мне сообщения»

Дана Уайт рассказал, что поддерживает связь с Рондой Роузи
Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи (12-2) до сих пор ему благодарна за ту возможность, что он ей предоставил.

«Мы все еще очень близки с Рондой Роузи, — сказал Уайт в подкасте Пэдди Пимблетта. — Она до сих пор шлет мне сообщения и прикрепляет фотографии своего дома на Гавайях. У нее есть дом в Южной Калифорнии, и она построила сумасшедшее ранчо в Орегоне, которое пригодится для какого-нибудь зомби-апокалипсиса.

Она шлет мне эти сообщения и добавляет: «Это все благодаря тебе. Большое спасибо за то, что верил в меня и дал мне платформу, которая изменила мою жизнь!» Ронда — одна из немногих, с кем у меня сложились потрясающие деловые отношения».

В настоящее время Роузи выступает в WWE. Она покинула UFC после поражения Аманде Нуньес (22-5) техническим нокаутом в 2016 году.

Дана Уайт
Ронда Роузи
UFC
ММА
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