Генри Сехудо: «Я созванивался с Джонсом. Он готов драться»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) сообщил, что хотел бы подраться с Алджамейном Стерлингом (21-3) на том же турнире, что и Джон Джонс (26-1).

«Джонс готов, — приводит слова Сехудо MiddleEasy. — Мы несколько раз созванивались. Я возвращаюсь, и мне бы хотелось провести бой на одном турнире с Джонни.

Мы с Алджамейном могли бы провести бой в со-главном событии турнира, перед боем Джона с Франсисом. Гарантирую, что это будет один из самых громких турниров года".

Сехудо и Джонс могут вернуться на UFC 285 в марте 2023 года.

