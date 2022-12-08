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Сегодня, 15:21

Генри Сехудо: «Я созванивался с Джонсом. Он готов драться»

Генри Сехудо рассказал, что Джон Джонс готов драться
Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) сообщил, что хотел бы подраться с Алджамейном Стерлингом (21-3) на том же турнире, что и Джон Джонс (26-1).
«Джонс готов, — приводит слова Сехудо MiddleEasy. — Мы несколько раз созванивались. Я возвращаюсь, и мне бы хотелось провести бой на одном турнире с Джонни.

Мы с Алджамейном могли бы провести бой в со-главном событии турнира, перед боем Джона с Франсисом. Гарантирую, что это будет один из самых громких турниров года".

Сехудо и Джонс могут вернуться на UFC 285 в марте 2023 года.

Генри Сехудо
Джон Джонс
UFC
ММА
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