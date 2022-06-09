Дана Уайт: «Чарльз Оливейра подерется в октябре или ноябре»

Глава UFC Дана Уайт не стал раскрывать имя следующего соперника первого номера рейтинга UFC в легком весе Чарльза Оливейры (33-8), но подтвердил, что бразилец подерется осенью — в октябре или ноябре.

«Чарльз сказал, что он уже знает имя следующего соперника? Скажу так: он подерется в октябре или ноябре. До 8-го октября у меня уже забиты все турниры», — сказал Уайт в интервью Yahoo Sports.

Примечательно, что 22 октября UFC вернется в Etihad Arena в Абу-Даби, ОАЭ, где состоится турнир UFC 281.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.