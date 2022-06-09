Мариф Пираев: «Вы все не верили, что я сделаю вес? Вы до сих пор не верите, что я заберу пояс?»

Претендент на титул AMC Fight Nights в легком весе россиянин Мариф Пираев (27-4) успешно сделал вес, согнав менее чем за два месяца 26 килограммов, и готовится забрать пояс у действующего чемпиона лиги Наримана Аббасова (27-3).

«Вы все не верили, что я сделаю вес, я это сделал! Вы до сих пор не верите в то, что я заберу пояс? Просто ждите...» — написал Пираев в соцсетях.

Пираев подерется с Аббасовым 10 июня на AMC Fight Nights 112 в Москве.

Пираев в последний раз дрался на AMC Fight Nights 24 сентября 2021 года. Пираев победил Куата Хамитова (24-7) раздельным решением судей.

Аббасов идет на серии из 12 побед. В прошлом поединке он отправил в нокаут Шамиля Завурова (40-7) в первом раунде. Бой прошел 17 сентября 2021 года на AMC Fight Nights & Eagle FC: памяти Абдулманапа Нурмагомедова.