Мовсар Евлоев о Топурии: «Испанская собака, которая лает, когда чувствует себя в безопасности»

28-летний российский боец Мовсар Евлоев (16-0) заявил, что будет игнорировать оскорбления испанского бойца ММА грузинского происхождения Илии Топурии (12-0), назвав его «собакой».

«Не обращайте внимания на хейтеров и на испанскую собаку, которая лает только тогда, когда чувствует себя в безопасности», — написал россиянин в Twitter в ответ на пост Топурии о том, что Дэн Иге (15-6) якобы «не смог даже крысу победить», призвав при этом американца завершить карьеру.

Также Евлоев поблагодарил Иге за бой и сказал, что не забудет слова, сказанные им после боя.

«Ничего кроме уважения Дэну! Для меня было честью разделить с тобой октагон, — написал Евлоев. — Ты отличный пример трудолюбивого бойца с большим сердцем. Я не забуду, что ты сказал мне после боя».

Евлоев после победы над Иге единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27) 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США, поднялся на 10-ю строчку рейтинга дивизиона. До этого Евлоев занимал 13-ю строчку рейтинга.

Топурия провел в UFC четыре боя. В последнем поединке он отправил в нокаут во втором раунде Джея Герберта (11-4) 19 марта на турнире UFC Fight Night 204 на арене О2 в Лондоне, Великобритания. В настоящее время испанский боец расположен на 15-й строчке рейтинга UFC в полулегком весе.

Евлоев и Топурия должны были подраться 22 января на турнире UFC 270. Однако Евлоев выбыл из боя из-за коронавируса. Позже Топурия снялся с турнира по медицинским показаниям из-за проблем с весогонкой.