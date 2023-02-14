Камил Гаджиев — об участии Минеева в СВО: «Это зов его сердца»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев пожелал действующему чемпиону AMC Fight Nights в среднем весе Владимиру Минееву (16-1) вернуться домой живым.



«Володя Минеев опубликовал фото событий СВО. Не знаю, это сложно комментировать. Это даже не совсем для итогов недели, но во все новостные сводки, связанные с единоборствами, это попало. Что тут скажешь? Он давно это говорил, это зов его сердца, зов его души, его принципиальное решение. Это мой друг, и, что бы он ни решил, я его всегда только поддержку.



Что в данной ситуации можно сказать? Вова, просто возвращайся оттуда живым и здоровым. И дело не в том, что я настроен сделать тебе еще десяток боев, вообще не в этом. Дело совсем в другом. Просто мы земляки, соотечественники, россияне, и мы всем пацанам, которые там находятся, желаем здоровья. Возвращайтесь живыми», — сказал Гаджиев на YouTube-канале KAMIL TIME.

В сентябре 2022 года Минеев сообщил, что ему пришла повестка и он намерен пойти в военкомат.