Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:15

Алджамейн Стерлинг: «Я бы засабмитил Волкановски»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (22-3) заявил, что он смог бы провести чемпиону в полулегком весе Александру Волкановски (25-2) болевой или удушающий прием.

«Если бы я боролся с Волком, я на 100 процентов уверен, что я бы засабмитил его 1-2 раза. Не говорю, что это будет легко. Он делает свою домашнюю работу, но я верю, что я бы поймал его», — написал Стерлинг в Twitter.

Ислам Махачев (24-1) победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алджамейн Стерлинг
Алекс Волкановски
UFC
ММА
0
Читайте также
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев — об участии Минеева в СВО: «Это зов его сердца»

Чемпион UFC Махачев вернется в Россию в ночь на среду
Новости
RSS RSS
Все новости