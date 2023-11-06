Камил Гаджиев: «Исмаилов позвонил мне, сказал: «Я готов забрать билеты»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что Магомед Исмаилов (18-3) готов забрать авиабилеты до Бейрута.

«Мы [с Исмаиловым] созвонились для информации. Мага позвонил мне, сказал: «Я готов забрать билеты», я позвонил Вове [Минееву], Вова сказал: «Пускай скажет даты, мы ему билет организуем», на этом пока все. В общем, они между собой плюс-минус разобрались. Бизнес-класс, эконом-класс — это уже мелочи жизни, детали. Надеюсь, разберутся», — сказал Гаджиев на YouTube-канале KAMIL TIME.

Ранее Исмаилов заявил, что готов отправиться в Палестину. Позже Владимир Минеев (16-1) обратился к Исмаилову в социальных сетях и сообщил, что купил ему билеты до Бейрута и что они находятся в офисе Fight Nights.