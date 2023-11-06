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Сегодня, 09:41

Минеев: «Исмаилов — гражданин России, а нам сейчас свои военнослужащие ох как нужны»

Минеев ответил Исмаилову на счет билетов до Бейрута
Давид Хачатрян
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Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) в своих соцсетях ответил Магомеду Исмаилову (18-3) на счет билетов до Бейрута, а также предложил ему провести третий бой, часть средств с которых пойдут на гуманитарную помощь в Палестину.

«Не нужно быть детективом, чтобы понять, что посадочные билеты на имя Магомеда Исмаилова, которые появились в моих соцсетях, являются фотошопом, — сказал Минеев в соцсетях. — Ну вот вы сами подумайте, ведь чтобы получить посадочный, нужно быть самим Исмаиловым и уже с паспортом стоять в аэропорту будучи готовым к отправке. А чтобы их приобрести, необходимо паспортные данные, загранпаспорт, которых, несмотря на всю близость нашего общения, у меня, конечно же, нет.

Все мы люди занятые и покупать билет человеку, не согласовав с ним удобное время отправления, будет считаться дурным тоном, поэтому относиться к изображению билетов нужно не иначе как некой рекламации к словам Магомеда о хоть единой лазейки. Тем не менее как только Магомед изъявил желание получить билеты, мы эти данные вместе с более удобным временем для отправления у него запросили, но, думаю, многие из вас уже успели увидеть ответ Магомеда в соцсетях, и вы знаете, я и в этом его поддерживаю.

Во-первых, наемничество, вроде как, и незаконно, да и Магомед — гражданин России, а нам сейчас свои военнослужащие ох как нужны. Во-вторых, в тяжелое время мы должны сплотиться вокруг помощи тем, кто попал в беду. По поводу детей Палестины я высказывался в предыдущем видео, выразив свои глубочайшие соболезнования по этому поводу, и поддерживаю инициативу Исмаила по сбору гуманитарной помощи пострадавшим детям Палестины. Готов в этом участвовать. Предлагаю часть наших гонораров от третьего боя перевести на эти нужды.

Магомед, в своем обращении ты призываешь меня быть человеком с сердцем, но ведь все мы знаем, что мое кардио гораздо лучше, чем у тебя даже на пике твоей формы. Я уже давно системно помогаю детям в рамках благотворительного фонда имени Петра Минеева. И раз зашла речь, то давай не словами, а делом. Конкретно сейчас нам необходимо закрыть сбор, для того чтобы спасти жизнь нашего соотечественника, 8-летнего Саши Миронова, который отчаянно борется с лейкозом. Всю необходимую информацию о сборе средств можете изучить на странице Благотворительного Фонда Петра Минеева».

Ранее Исмаилов заявил, что готов отправиться в Палестину. Позже Минеев обратился к Исмаилову в социальных сетях и сообщил, что купил ему билеты до Бейрута.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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