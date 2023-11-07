Михель: «На следующий год впервые с семьей хотим прилететь на отдых в Сочи»

Немецкий боксер, участник Олимпиады-2016 Серж Михель рассказал, приезжал ли он на Сахалин после переезда семьи в 1995 году.

«Еще нет. Ближе всего к Сахалину был в 2011-м, когда боксировал на турнире в Хабаровске. При этом в Россию я приезжал уже несколько раз. Помимо соревнований Top Dog в Москве, еще в 2015-м выступал в Казани. Дети не были в России, пока я приезжал только по работе, на бои. Но в следующем году хотим полететь семьей на отдых в Сочи. Все очень ждут этой поездки», — приводит слова Михеля RT.

Михель проведет бой с Наимом Давудовым в главном поединке TOP DOG 25, который состоится 18 ноября в Уфе.