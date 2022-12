Шон О'Мэлли: «На тренировках я работаю только над борьбой»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) сообщил, что он работает над борьбой, потому что ему предстоит встреча с победителем пары Алджамейн Стерлинг (21-3) — Генри Сехудо (16-2).

«Сейчас я просто тренируюсь, — сказал О'Мэлли в интервью Believe You Me. — Я понимаю, что мне нужно работать над грепплингом, чтобы драться с Алджо или Генри. Они оба серьезные борцы, поэтому я не тороплю события. Сейчас я буквально то и делаю, что борюсь.

У меня сложное положение. Я знал, что рано или поздно окажусь на вершине. Мне нет смысла драться, потому что мне гарантирован бой за титул. Очевидно, что сейчас назначат бой Алджо с Генри. Мне нужно поступить умно — подождать, когда эти два придурка подерутся. Или мне стоит подраться с кем-то другим? Это было бы неразумно, но я не хочу сидеть без боев слишком долго».

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-4). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.