Херманссон победил единогласным решением судей Кертиса на турнире UFC Fight Night 208

В рамках турнира UFC Fight Night 208 прошел бой в средней весовой категории между Джеком Херманссоном и Кристом Кертисом.

Судьи единогласным решением отдали победу Херманссону: 29-28-29-28, 30-27.

Отметим, что изначально Херманссон должен был драться с Дарреном Тиллом, но последний снялся с боя.

34-летний Херманссон одержал 26 победу в карьере при 3 поражениях. До этого боя Херманссон последний раз выходил в октагон в феврале 2022 года на турнире UFC Fight Night 200, уступив раздельным решением судей Шону Стриклэнду.

34-летний Кертис потерпел 9 поражение при 29 победах. В прошлом бою в июне 2022 года на турнире UFC on ESPN 38 выиграл у Родольфо Виейры единогласным решением судей.