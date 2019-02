Глава ACA предложил Bellator устроить матчевую встречу

Глава лиги ACA Майрбек Хасиев выступил с предложением устроить бои между чемпионами его организации и американского промоушена Bellator.

– Друзья, вы, наверное, со мною согласитесь, что только стыковые бои двух лиг могут определить, которая из них лучше! – написал Хасиев в Инстаграме. – В свое время АСВ неоднократно предлагал это, а совсем недавно и АСА вышел к руководству Bellator с предложением провести матчевую встречу! Прошло несколько недель, но ответа нет, в связи с этим решил на весь Инстаграм заявить! Эй, Скотт Кокер (президент Bellator. – Прим. "СЭ") в чем проблема, неужели тебя не привлекает такое событие!

– Давай сделаем то, чего ждут миллионы любителей ММА! – отметил глава ACA. – Два состава – Чемпионы и первые номера! Один ивент в России, второй в США! Вспомни былые времена напряжённости, и как сборные по хоккею СССР, США и Канады разрядили обстановку на долгие годы! Мы можем это повторить, и тем самым получить не только материальное удовлетворение от этого события, но и моральное! Разве ты не хочешь быть одним из первых, кто организовал такое событие, и войти в историю мирового ММА, думаю – да! Отказ воспринимаю как за слабость и неуверенность в победе Bellator. Жду ответа здесь, чтобы потом не было недомолвок – с ув. М.Хасиев.

Каким был бы состав пар, если матчевая встреча между чемпионами организаций прошла сейчас (в скобках – страна, возраст, победы-поражения-ничьи).

Тяжелый вес (до 120,2 кг), слева – чемпион ACA, справа – чемпион Bellator: Мухумат Вахаев (Россия, 28, 7-4-1) vs Райан Бейдер (США, 35, 27-5-0)*

Полутяжелый вес (до 93 кг): Довлетджан Ягшимурадов (Туркмения, 29, 17-5-1) vs Райан Бейдер (США, 35, 27-5-0)*

Средний вес (до 83,9 кг): Гегард Мусаси (Голландия, 33, 45-6-2) vs Альберт Дураев (Россия, 30, 12-3-0)

Полусредний вес (до 77,1 кг): Рори Макдональд (Канада, 29, 20-5-0) vs Альберт Туменов (Россия, 27, 20-4-0)

Легкий вес (до 70,3 кг): Майкл Чендлер (США, 32, 19-4-0) vs Али Багов (Россия, 29, 27-10-0)

Полулегкий вес (до 65,8 кг): Патрисио Фрейре (Бразилия, 31, 28-4-0) vs пояс вакантен

Легчайший вес (до 61,2 кг): Дэррион Колдуэлл (США, 31, 13-2-0) vs Рустам Керимов (Россия, 27, 11-0-0)

Наилегчайший вес (до 61,2 кг): В Bellator данный дивизион отсутствует. Чемпион ACA в налигечайшем весе – Аскар Аскаров (Россия, 26, 10-0-0).

* Бейдеру принадлежат два пояса в Bellator. Претендент на чемпионский бой в полутяжелом весе – россиянин Вадим Немков (26 лет, 10 побед, 2 поражения).