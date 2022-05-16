«Я никуда не ухожу!». Грегор Гиллеспи объяснил, почему его исключили из рейтинга UFC

Боец UFC Грегор Гиллеспи объяснил, почему организация решила исключить его из рейтинга в легком весе.

«Я исключен из РЕЙТИНГА, а не из организации. (Бойцы исключаются из рейтинга, если они не выступают от 12 месяцев). Я НИКУДА НЕ УХОЖУ! UFC всегда были добры ко мне! 100 процентов класс! Это не их вина, что у меня нет боев. Они предлагали мне бои», — написал Гиллеспи в Twitter.

Согласно Tapology, на счету Гиллеспи 14 побед и 1 поражение. Последний бой американец провёл в мае прошлого года. Тогда он одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Диего Феррейрой.