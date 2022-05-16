«Я никуда не ухожу!». Грегор Гиллеспи объяснил, почему его исключили из рейтинга UFC
Гиллеспи рассказал, почему его исключили из рейтинга UFC
Боец UFC Грегор Гиллеспи объяснил, почему организация решила исключить его из рейтинга в легком весе.
«Я исключен из РЕЙТИНГА, а не из организации. (Бойцы исключаются из рейтинга, если они не выступают от 12 месяцев). Я НИКУДА НЕ УХОЖУ! UFC всегда были добры ко мне! 100 процентов класс! Это не их вина, что у меня нет боев. Они предлагали мне бои», — написал Гиллеспи в Twitter.
Согласно Tapology, на счету Гиллеспи 14 побед и 1 поражение. Последний бой американец провёл в мае прошлого года. Тогда он одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Диего Феррейрой.
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