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Сегодня, 23:03

Макгрегор выложил видео своей тренировки

Роман Шишов
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в социальных сетях выложил видео со своей тренировки. В ролике ирландец в боксерских перчатках отрабатывает удары.

Макгрегор свой последний бой провел 10 июля. На UFC 264 он проиграл Дастину Порье, в первом раунде сломав ногу. С тех пор 33-летний ирландец не принимал участия в боях. Он уже восстановился и продолжает тренировки в тренажерным зале, говоря о желании подняться в более тяжелую категорию.

Ирландский боец в ММА провел 28 боев, одераж 22 победы и потерпел 6 поражений.

Конор Макгрегор
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