Хабиб Нурмагомедов назвал самого успешного бойца своей команды

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал Сайгида Изагахмаева самым сильным бойцом своей команды.

С 2022 года Изагахмаев выступает в лиге ONE. 28-летний россиянин одержал 2 победы в 2 поединках промоушена.

«Он становится физически сильнее и сильнее. Он становится более опытным от боя к бою, и скоро он станет лучшим — не только в моей команде, но и в мире. Я очень сильно верю в него», — цитирует Хабиба пресс-служба ONE.

Изагахмаев провел 22 встречи в ММА и одержал 20 побед. Следующий поединок 28-летнего бойца состоится 19 ноября. Бой пройдет против японского спортсмена Шинья Аоки в турнире One Championship 163.