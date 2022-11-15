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Сегодня, 10:23

Хабиб Нурмагомедов назвал самого успешного бойца своей команды

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал Сайгида Изагахмаева самым сильным бойцом своей команды.

С 2022 года Изагахмаев выступает в лиге ONE. 28-летний россиянин одержал 2 победы в 2 поединках промоушена.

«Он становится физически сильнее и сильнее. Он становится более опытным от боя к бою, и скоро он станет лучшим — не только в моей команде, но и в мире. Я очень сильно верю в него», — цитирует Хабиба пресс-служба ONE.

Изагахмаев провел 22 встречи в ММА и одержал 20 побед. Следующий поединок 28-летнего бойца состоится 19 ноября. Бой пройдет против японского спортсмена Шинья Аоки в турнире One Championship 163.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
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