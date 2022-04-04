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Сегодня, 10:54

Стерлинг: «Я покажу Яну, кто настоящий король дивизиона»

Алджамейн Стерлинг намерен доказать, что он лучший боец легчайшего веса
Давид Хачатрян
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Алджамейн Стерлинг.
Фото Соцсети

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) сообщил, что на предстоящем турнире UFC 273 он докажет, что он лучший боец легчайшего веса.

«Чувствую, что операция вдохнула новую жизнь в мою карьеру. Я могу ходить, поворачиваться, сидеть, и при этом не искать оптимальное положение, чтобы не испытывать боль, пронзающую все мое тело, — заявил Стерлинг в эпизоде UFC 273 Countdown. — Эта была очень серьезная операция, восстановление прошло хорошо. Чтобы вернуть былую выносливость, мне пришлось поработать с настоящей машиной по имени Мераб.

Я знаю, на что способен. Когда я в форме, я один из самых тяжелых соперников для любого. Я лучший боец легчайшего веса, и мне не терпится это доказать. Я доберусь до Яна и покажу ему, кто настоящий король дивизиона».

Реванш между Стерлингом и Петром Яном (16-2) состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
ММА
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