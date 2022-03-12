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Сегодня, 13:10

Хамзат Чимаев оценил свои шансы против Фрэнсиса Нганну

Чимаев оценил свои шансы в поединке против чемпиона UFC Нганну
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Непобежденный боец ММА из Швеции Хамзат Чимаев оценил свои шансы против чемпиона UFC в тяжелом весе камерунца Фрэнсиса Нганну.

«Дай мне оружие, я застрелю [Фрэнсиса] Нганну, — в шуточной форме сказал Чимаев бойцу UFC Даррену Тиллу в стрелковом клубе в Лас-Вегасе (видео доступно на ютуб-канале Blockasset). — Я бы легко побил его? Ха-ха. Как его вырубить-то, братан? Ты должен что-то применить, бро».

На счету Чимаева в ММА 10 побед в 10-ти поединках. Следующий поединок он проведет в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273. Соперник — бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс. В случае победы Чимаев может сразиться с чемпионом Камару Усманом.

Хамзат Чимаев
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