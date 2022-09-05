Гилберт Бернс пошутил над Романом Копыловым после турнира UFC в Париже

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс пошутил над россиянином Романом Копыловым после победы бойца над Алессио Ди Кирико.

Бернс сравнил Копылова с американцем Чейзом Хупером, который выступает в полулегком дивизионе UFC и внешне напоминает россиянина.

«Я всегда знал, что если Чейз Хупер переедет в Россию и начнет хорошо питаться, то у него все получится!» — написал Бернс в Twitter.

Копылов нокаутом в третьем раунде выиграл у Ди Кирико. Бойцы сразились на турнире UFC Fight Night 209, который проходил 3 сентября в Париже.