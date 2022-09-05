Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Джордж Сен-Пьер дал прогноз на бой между непобежденным шведским бойцом Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диасом.

«Бой пройдет в полусреднем весе, и я думаю, что шансы будут в пользу Чимаева, — сказал Сен-Пьер фанатам и СМИ перед турниром UFC в Париже. — Однако не стоит сбрасывать Нейта Диаса со счетов. Он всесторонне развит. Он очень вынослив, и придется приложить немало усилий, чтобы прикончить. Хамзат станет для него непростым испытанием, потому что, я полагаю, он прошел дистанцию только в своем последнем бою, и я думаю, что он невероятно вырос после этого боя. Он многому научился».

«Так что я думаю, мы увидим лучшую версию Хамзата, и поэтому это будет интересный бой. Но если мне придется делать ставки на этот бой, конечно, я должен принять шансы и отдать предпочтение Хамзату Чимаеву».

Чимаев и Диас возглавят турнир UFC 279, который состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе.

На счету Чимаева 11 побед и 0 поражений, у Диаса — 20 побед и 13 поражений.