Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс поделился мнением о джиу-джитсу своего бывшего спарринг-партнера и соперника по предстоящему бою за титул Камару Усмана.

«На какой пояс тянет джиу-джитсу Усмана? На черный. Его тренер Джордж Сантьяго, прекрасный мастер, очень хорошо его знаю. Он вручил Камару черный пояс, а если черный пояс вручает Джордж Сантьяго — это не просто так. Я очень уважаю этого тренера.

Думаю, шансы финишировать Камару приемом и нокаутом примерно равны. Очень усердно работаю над БЖЖ, но и постоянно тренирую бокс и кикбоксинг. Знаю, что в каждой руке у меня большая сила, а техника ударов стала гораздо лучше. Посмотрим... Если он захочет побиться в стойке — я готов, если погрэпплить — тем более, это мой дом.

Наш последний разговор с Камару? Просто обменялись простыми фразами: «Как дела?» — «Как сам?» — «Восстановился уже от ковида?». По пути сюда, в медиа-центр, я видел его — он ничего мне не сказал, я тоже промолчал. На данный момент все разговоры окончены. Может быть, поговорим с ним во время боя", — сказал Бернс в интервью «СЭ» нам медиа-дне к UFC 258.

Бернс — чемпион мира по джиу-джитсу. Тренировался с Усманом в одном зале около 8 лет. 13 февраля они подерутся за пояс в полусреднем весе в главном событии вечера UFC 258.