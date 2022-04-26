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26 апреля, 18:39

Гилберт Бернс бросил вызов Нейту Диасу

Давид Хачатрян
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Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) отреагировал на очередное заявление Нейта Диаса (20-13).

«Дерись со мной, Диас», — написал Бернс в ответ на сообщение Диаса, который подчеркнул, что готов драться с любым, однако руководство лиги не дает ему бои.

Бернс проиграл Хамзату Чимаеву (11-0) единогласным решением судей в ночь на 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле. Поединок был признан «Боем вечера».

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

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