Диллашоу: «Стерлинг не боец чемпионского калибра. Его ударка просто жалкая, это легкий бой для меня»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился мнением о действующем чемпионе дивизиона Алджамейне Стерлинге.

«Стерлинг определенно не боец чемпионского калибра, — сказал Диллашоу в интервью ESPN. — Он хорош, иначе его бы не было на этом уровне, но ребята, с которыми я дрался до него, гораздо лучше и опаснее. Когда ты дерешься против Стерлинга, тебе не угрожает никакая опасность. Он никого не нокаутировал, чего с ним бояться? Ни при каких раскладах он не загрэпплит меня, его ударка просто жалкая.

Он боится драться в стойке, он просто ненастоящий боец. Боится вложиться в удар, зарубиться. Он просто боится драться в стойке, отчаянно пытается провести тейкдауны, и его тейкдауны ужасны. Я удивлен, что он оказался там, где он сейчас. Стилистически это идеальный, легкий бой для меня. Он не сможет контролировать в партере или засабмитить. Моя борьба лучше. Я боролся по Division I, его Division III просто не вывезет мою борьбу".

Диллашоу в июле прошлого года победил Кори Сэндхэгена раздельным решением судей на UFC Fight Night. В данный момент боец восстанавливается после травмы колена.