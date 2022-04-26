Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу поделился мнением о выступлении Петра Яна во втором поединке против Алджамейна Стерлинга.

«Большинство из нас ждали, что Ян выиграет, — сказал Диллашоу в интервью ESPN. — То, как в первом бою он защищался от проходов, избивал его... Думаю, на этот раз у него был такой же геймплан, но в этих 2 тейкдаунах из 22 он отдал спину. Я был очень удивлен, насколько у Яна мало знаний о работе в этой позиции. Ты чемпион мира, готовишься к парню, который хорошо работает в бэк-маунте, и при этом неправильно двигаешься в этой позиции, неправильно защищаешься. Нет ни шанса, что кто-то сможет контролировать меня со спины так, как его. Ты не можешь называть себя лучшим, когда у тебя такие дыры в игре».

9 апреля Стерлинг победил Яна раздельным решением судей на UFC 273.