Гилберт Бернс: «Я буду финишировать всех подряд, Колби Ковингтон, я иду за тобой!»

Бразильский боец Гилберт Бернс бросил вызов американцу Колби Ковингтону после победы над его соотечественником Нилом Мэгни на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Бернс выиграл у Мэгни удушающим приемом в конце первого раунда.

«Это Бразилия, здесь не бывает по-другому. Всем, кто убегает от меня, хочу сказать — я буду чемпионом. Эти ребята не на моем уровне, когда я буду заходить сюда, я буду сабмитить всех. Хочу вернуться поскорее, буду финишировать всех подряд, Колби Ковингтон, я иду за тобой!», — сказал Бернс после поединка с Мэгни.

На счету 36-летнего Бернса 21 победа и 5 поражений в карьере.