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Гэтжи: «Я зайду на еще одну чемпионскую гонку, но не буду оставаться в игре долго»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Американец Джастин Гэтжи прокомментировал победу над азербайджанцем Рафаэлем Физиевым на UFC 286.

«Я реально не пытался сделать такой бой, но опять-таки, идеальный партнер для танца. Ни при каких раскладах этот бой не мог не получиться зрелищным. Я провел мой тейкдаун, так что все могут заткнуться. Не фаны, а всякие критики.

Этот парень молодой, голодный. Опасный засранец. Я зайду еще на одну чемпионскую гонку, но я не буду оставаться в этой игре слишком долго.

Джеб+апперкот в третьем раунде? Это не было конкретной заготовкой к бою, Тревор просто заставил меня поверить в себя. Этот парень очень быстрый, мне пришлось потрудиться, чтобы сокращать дистанцию. Как только он начал пятиться, я включил и поддерживал давление. Джеб+апперкот... я работаю над этим всю мою карьеру", — сказал Гэтжи в октагоне после боя.

На счету Гэтжи 24 победы и 4 поражения, у Физиева 12 побед при двух поражениях.

Джастин Гейджи
Рафаэль Физиев
UFC
1
0
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