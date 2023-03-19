Шаблий: «Если Вахаев будет в хорошей форме, он может выиграть Гран-при ACA»

Российский боец Александр Шаблий поделился мнением о фаворите в Гран-при ACA тяжелого веса.

«Мухумат Вахаев дрался с Евгением Гончаровым два раза. 1:1. Сейчас Мухумат — не претендент. Ему предстоит бой в четвертьфинале, а затем, скорее всего, поединок с Кириллом Корниловым. Несколько лет назад еще в ACB он дрался с Салимгереем Расуловым. Очень равный был бой и победу отдали Салимгерею. Все ребята плюс-минус одинаковые. Только Корнилов был «темной лошадкой». Я ничего не знал о нем. Но в бою с Расуловым я для себя открыл такого бойца.

Если Мухумат будет в хорошей форме, он может выиграть Гран-при. Если будет готовиться, если не будет травм, он способен выиграть Гран-при. Гончаров после победы над Алиханом Вахаевым укрепился в статусе чемпиона. У него будет тяжело забрать пояс. Третий бой с Вахаевым будет сенсацией", — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Полуфиналистами Гран-при тяжелого веса ACA являются Евгений Гончаров и Кирилл Корнилов. Участниками турнира заявлены Мухумат Вахаев и Тони Джонсон.