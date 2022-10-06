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6 октября, 12:50

Джастин Гэтжи: «Надеюсь, Оливейра побьет Махачева»

Гэтжи рассказал, что будет переживать за Чарльза Оливейру в бою с Исламом Махачевым
Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-4) сообщил, что он будет переживать за Чарльза Оливейру (33-8) в бою с Исламом Махачевым (22-1).

«Основной задачей Оливейры будет не попасться на болевой от Махачева, — сказал Гэтжи в интервью LowKick MMA. — Если он не попадется, то пролежит на спине три раунда, может больше. Тогда Махачев выиграет решением судей. Скорее всего, так и будет. Но если вы вспомните бой Камару Усмана, то поймете, что в ММА может случиться всякое.

Я в предвкушении этого боя. Надеюсь, Оливейра побьет его [Махачева]. Надеюсь, Оливейра переведет бой в стойку. Надеюсь, он победит его. Было бы здорово. Посмотрим, что будет".
Бой Оливейры и Махачева состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Бой станет главным событием вечера и пройдет пять раундов.
Ислам Махачев
ММА
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