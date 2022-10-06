Али Исаев подписал контракт с Bellator

Победитель гран-при тяжеловесов PFL Али Исаев (9-0) заключил с Bellator контракт. Об этом сообщил президент лиги Скотт Кокер.

«Я рад, что боец такого калибра пополнил тяжелый дивизион, который и без того наполнен борцами мирового класса, — приводит слова Кокера Sherdog. — Исаев выступал на Олимпийских играх 2008 года, и он добился больших успехов в ММА, о чем свидетельствует его титул в прошлом промоушене. Я вижу для него много интересных поединков».