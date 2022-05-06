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Гэтжи — о режиме: «Ложусь спать в 00-00, сплю не меньше 9 часов»

Гэтжи раскрыл свой режим дня во время подготовки к бою с Оливейрой
Никита Горшенин
Корреспондент
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Претендент на пояс UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал о своем режиме в кэмпе к Чарльзу Оливейре.

«2,5 — 3 часа в день я тренируюсь, — сказал Гэтжи на Full Send Podcast. — Две тренировки в день. Ложусь спать в 00-00, просыпаюсь в 9-00, иногда сплю даже 9,5 часов. Первая тренировка у меня в 10-00. Я не сплю меньше 9 часов. Это очень важно для моего мозга — получать много сна, когда ты зарабатываешь на жизнь тем, что получаешь по голове. После тренировок я просто возвращаюсь домой и ничего не делаю. Слежу за тем, чтобы поесть своевременно сразу после тренировки, не упустить время».

В ночь на 8 мая Гэтжи подерется с Оливейрой на UFC 274 в Финиксе.

Джастин Гейджи
Чарльз Оливейра
ММА
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