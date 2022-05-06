Петр Ян: «Пусть Харитонов делает свое дело — дерется и продается»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на встрече с журналистами подверг критике ветерана ММА Сергея Харитонова.

9 апреля на турнире UFC 273 Ян проиграл раздельным решением судей Алджамейну Стерлингу, после чего Харитонов заявил, что у Петра присутствует звездная болезнь.

— Вы довольно редко заходите в какие-то перепалки, особенно на русском языке, но после боя вы ответили Сергею Харитонову...

— Напомните, что там было?

— Он обращался к вам, говорил про недооценку, про звездную болезнь.

— А, типа что я не тренируюсь, что зазнался? Сергей Харитонов... Ему после его ситуации вообще не стоит открывать свой рот, говорить мне, что я не тренируюсь. Он знать не знает, как я тренируюсь, что я делаю. Какие-то припоминать истории, типа подарят сейчас машину... Какие-то завистливые, дешевые словесные перепалки. Что еще сказать? Ему надо дальше, как он дерется и продается, делать свое дело. Хорошие заголовки пошли, да? (смеется)