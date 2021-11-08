Майкл Чендлер вызвал на бой Макгрегора. Конор ответил
Майкл Чендлер намекнул на возможный бой с Конором Макгрегором
21:25
Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер вызвал на бой Конора Макгрегора. Ирландец не оставил без внимания вызов Чендлера.
«2022 год», — написал американец в Twitter.
«На каком-то этапе я точно сделаю это. Ты показал отличный бой, Майк, поздравляю!» — написал Конор под постом.
«Спасибо, сэр! Я был бы рад. До скорого!» — ответил Чендлер.
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