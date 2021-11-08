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Майкл Чендлер вызвал на бой Макгрегора. Конор ответил

Майкл Чендлер намекнул на возможный бой с Конором Макгрегором
21:25
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Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер вызвал на бой Конора Макгрегора. Ирландец не оставил без внимания вызов Чендлера.

«2022 год», — написал американец в Twitter.

«На каком-то этапе я точно сделаю это. Ты показал отличный бой, Майк, поздравляю!» — написал Конор под постом.

«Спасибо, сэр! Я был бы рад. До скорого!» — ответил Чендлер.

В минувшие выходные на UFC 268 в Нью-Йорке Майкл Чендлер уступил единогласным судейским решением Джастину Гэтжи, а Конор Макгрегор продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в третьем поединке против Дастина Порье.

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