Майкл Чендлер вызвал на бой Макгрегора. Конор ответил

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер вызвал на бой Конора Макгрегора. Ирландец не оставил без внимания вызов Чендлера.

«2022 год», — написал американец в Twitter.

«На каком-то этапе я точно сделаю это. Ты показал отличный бой, Майк, поздравляю!» — написал Конор под постом.

I'm down at some stage for sure. Great fight the other night Mike, congrats! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 8, 2021

«Спасибо, сэр! Я был бы рад. До скорого!» — ответил Чендлер.