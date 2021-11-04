Ковингтон: «У меня нет уважения к Усману. Слишком много раз он нарушал правила в первом бою и читерил»
Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон не испытывает никакого уважения к предстоящему сопернику в лице Камару Усмана.
«Уважает ли его хоть какая-то часть меня?, — сказал Ковингтон на Youtube-канале «Daniel Cormier». — Как бы я ни хотел, я не могу сказать, что у меня есть к нему уважение. Слишком много нарушений правил и читерства было с его стороны в первом бою. Все это говорит о том, что он не чистый боец. Почему в 35 лет у него химический дисбаланс? Его плечи, спина и лицо в прыщах. Если бы он не совершал нарушения правил в первом бою и не читерил, тогда бы я уважал его».
Поединок Усмана и Ковингтона пройдет в ночь на 7 ноября на турнире UFC 268 в Абу-Даби. В первом бою в декабре 2019-го Усман победил нокаутом в 5-м раунде.
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