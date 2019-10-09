Гэтжи надеется провести бой с Хабибом до того, как россиянин завершит карьеру

Американский боец ММА Джастин Гэтжи заявил, что хотел бы провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. Он надеется успеть до того, как российский чемпион UFC в легком весе завершит карьеру.

— Я хочу биться с лучшими в мире. Хочу доказать, что я лучший в мире, — цитирует американца MMAJunkie. — Лучший в мире — это Хабиб. Он не раз публично заявлял, что не собирается проводить много боев (перед завершением карьеры — прим. «СЭ»). Поэтому я так или иначе хочу добиться боя с ним.

Свой последний поединок Гэтжи провел на турнире UFC Fight Night 158, где победил соотечественника Дональда Серроне. Нурмагомедов, в свою очередь, ранее победил Дастина Порье.