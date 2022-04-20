Сехудо назвал главную цель Джона Джонса

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо (16-2) рассказал, что титул чемпиона UFC в тяжелом весе сейчас не стоит в приоритете для Джона Джонса (26-1).

По словам Сехудо, в данный момент Джонс делает все, чтобы вернуть себя 10-летней давности.

«Для Джона Джонса сейчас главное — это вернуть того Джонса, который тушил Лиоту Мачиду и Маурисиу Руа. Того, кто крушил и уничтожал всю элиту полутяжелого веса. Этот дух убийцы в нем проснется, если он будет драться в июле», — сказал Сехудо на YouTube-канале The Triple C & Schmo Show.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.