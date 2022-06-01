Генри Сехудо назвал единственный способ победить Джона Джонса

Бывший двойной чемпион UFC, ныне отставной американский боец Генри Сехудо назвал единственный способ победить бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса.

«Благодаря мощи можно победить такого парня, как Джон Джонс, — сказал Сехудо на подкасте The Schmozone. — Тебе придется рискнуть, и этот риск будет связан с мощью и силой. Вот почему Фрэнсис Нганну и Джон Джонс — это очень динамичный бой, потому что тут, с одной стороны, Джон Джонс — технарь, знающий грамотно побеждать... Единственный боец, который действительно может противостоять его технике, — это тот боец, который рискует, тот, кто будет лезть из кожи вон.

Это единственный способ победить Джона Джонса. Вы не победите его атакой, контратакой. Вы не сможете переиграть его. Прямо сейчас он лучший боец UFC, лучший боец pound-for-pound».

В последнем поединке, который состоялся в феврале 2020 года на турнире UFC 247 в Хьюстоне, Джонс единогласным решением выиграл у Доминика Рейеса. После этого боя у американца начались проблемы с законом и разногласия с руководством UFC.

Всего на счету 34-летнего Джонса 26 побед, 1 поражение и 1 поединок, признанный несостоявшимся.