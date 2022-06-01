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Сегодня, 19:16

Джигурда проиграл Бари Алибасову-младшему на Epic FC

Читать «СЭ» в
Никита Джигурда и Бари Алибасов-младший.
Фото Epic Fighting Championship

Российский предприниматель Бари Алибасов-младший раздельным решением судей победил актера Никиту Джигурду в главном бою турнира Epic Fighting Championship. Их поединок продлился три раунда по две минуты.

Видео боя доступно на YouTube-канале Epic Fighting Championship.

Бари Алибасов-младший — сын известного композитора и музыканта Бари Алибасова. На счету 60-летнего Джигурды в поп-ММА 2 победы и 2 поражения.

В другом бою вечера видеоблогер Рома Желудь одержал победу над блогером Олегом Монголом.

Никита Джигурда
ММА
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