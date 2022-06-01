Джигурда проиграл Бари Алибасову-младшему на Epic FC

Российский предприниматель Бари Алибасов-младший раздельным решением судей победил актера Никиту Джигурду в главном бою турнира Epic Fighting Championship. Их поединок продлился три раунда по две минуты.

Видео боя доступно на YouTube-канале Epic Fighting Championship.

Бари Алибасов-младший — сын известного композитора и музыканта Бари Алибасова. На счету 60-летнего Джигурды в поп-ММА 2 победы и 2 поражения.

В другом бою вечера видеоблогер Рома Желудь одержал победу над блогером Олегом Монголом.