Гришин проиграл Джакоби на турнире UFC Fight Night 186

Российский боец Максим Гришин, выступающий в полутяжелом весе, проиграл единогласным решением судей американцу Дастину Джакоби на турнире UFC Fight Night 186 (UFC Vegas 20) — 28-29, 28-29, 28-29.

Гришин уверенно забрал первый раунд — в концовке он отправил соперника в нокдаун, затем начал добивать и попробовал провести удушающий: Джакоби спас гонг. Американец перебил Гришина во втором раунде. Третий же получился равным, но российский боец был точнее и активнее в концовке. Тем не менее судьи отдали победу Джакоби.

На счету 36-летнего Гришина 31 победа, 10 поражений и 2 ничьи в ММА (1-2 в UFC). У 32-летнего Джакоби 15 побед и 5 поражений (2-0 в UFC).