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Сегодня, 11:22

Кевин Гастелум дал прогноз на бой Сехудо и Стерлинга: «Ставлю свой дом на победу Генри»

Давид Хачатрян
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Средневес UFC Кевин Гастелум (16-8) уверен, что бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) победит чемпиона легчайшего дивизиона Алджамейна Стерлинга (22-3).

«Генри — постоянное напоминание мне о том, что значит быть чемпионом. Он тренируется каждый день. Он первым приходит в зал и последним его покидает. Здорово находиться рядом с ним, наблюдать за его действиями. Я верю, что он может побить любого. Я верю, что ему поднимут руку. Ставлю на это свой дом», — сказал Гастелум на YouTube-канале Сехудо.

Стерлинг и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

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