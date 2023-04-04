Мамед Халидов проведет реванш со Скоттом Аскемом 3 июня на KSW 83

Польский боец чеченского происхождения Мамед Халидов (36-8) проведет следующий поединок против британского бойца Скотта Аскема (19-5) 3 июня на KSW 83 в Варшаве, Польша. Об этом сообщается в соцсетях KSW.

Халидов в прошлом бою одержал уверенную победу над стронгменом-тяжеловесом Мариушем Пудзяновским (17-8) в «самом большом поединке в истории KSW». Халидов победил техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 17 декабря 2022-го на KSW 77 в Гливице, Польша.

Аскем проиграл прошлый бой Халидову нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 октября 2020-го на KSW 55 в Варшаве, Польша.