Хорхе Масвидаль намекнул на завершение карьеры: «Бой с Бернсом может стать последним»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-16) заявил, что, в случае поражения Гилберту Бернсу (21-5), может завершить карьеру бойца.

«Этот бой может стать последним, — сказал Масвидаль на UFC Countdown. — Если я проиграю, я, наверное, завяжу с боями. Но победа над Гилбертом Бернсом будет означать, что все идет так, как нужно.

Я думаю, что сейчас я нахожусь в своей лучшей форме, как с психологической точки зрения, так и с физической. Мне больше некуда отступать. Я начну свое воскрешение здесь, в Майами — в городе, в котором я вырос и стал тем, кем являюсь сейчас».

Масвидаль и Бернс подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.