Гассиев: «В России тренеры по боксу самые лучшие»

Российский боксер-супертяжеловес Мурат Гассиев (28-1) заявил, что в России самые лучшие тренеры по боксу, однако в США можно найти спарринг-партнеров под любой вкус. Об этом Гассиев сказал в интервью «СЭ».

— Есть ли сейчас цель получить американскую визу, чтобы драться в Америке?

— Конечно, американская виза нужна, но я на этом не зацикливаюсь. Если Америка недоступна... сейчас друзья предложили помощь. Тут, в Сербии, будем готовиться. Конечно, в идеале хотелось бы поехать туда и там проходить тренировочный лагерь.

— У Абеля Санчеса?

— В Лос-Анджелесе, в Майами, в любом месте. Основной плюс Америки — это спарринг-партнеры. Их очень много. Любого можно подобрать: высокого, низкого, быстрого, левшу, правшу. А так наши тренеры в России — самые лучшие.

— Почему вы считаете, что у нас самые лучшие тренеры? Вы не первый, кто такое мнение высказывает. Например, Роман Кармазин тоже так считает, он много времени в Америке провел.

— У нас сборная очень сильная. Сергей Ковалев, Артур Бетербиев. Они все тренировались у наших тренеров. Дмитрий Бивол, Александр Поветкин, Денис Лебедев, Костя Цзю. Они все наши боксеры российские. И результаты говорят сами за себя.

26 августа 28-летний Гассиев проведет бой с 42-летним американцем Карлоусом Уэлчем (21-2). Поединок пройдет в Белграде, а в России будет показан в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.