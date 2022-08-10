Дана Уайт готов подписать титулованного вольного борца

В рамках Dana White's Contender Series американский борец Бо Никал (2-0) одержал убедительную победу над Захари Боррего (4-1), победив сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 9 августа.

Тем не менее глава UFC Дана Уайт не спешит подписывать Никала. «Он потрясающий боец, — отметил Уайт на пресс-конференции. — У него рекорд 2:0, поэтому мы бы хотели предложить ему еще один бой в Contender Series. Если он выиграет, то гарантированно получит контракт с UFC».

Никал выступает в среднем весе. Он является чемпионом мира по вольной борьбе до 23 лет и победителем Открытого чемпионата США. Кроме того, он является трехкратным чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта и «Конференции Big Ten», а также чемпионом университета штата Пенсильвания.