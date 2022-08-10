Гассиев рассказал про спарринги с Кличко и Уайлдером

Российский боксер-супертяжеловес Мурат Гассиев (28-1) заявил, что Владимир Кличко (64-5) намного выше классом Деонтея Уайлдера (42-2), однако американец сильнее физически. Об этом Гассиев сказал в интервью «СЭ».

— Расскажите, у вас спарринги были ведь в Америке с суперзвездами. Насколько я помню, с Владимиром Кличко вы в парах стояли. С кем еще работали?

— Кличко, Уайлдер, Крис Арреола, Доминик Бризил. Там много кто был, я уже не помню.

— Это прямо спарринг-партнеры мечты.

— Конечно. Я был еще молодым пацаном, предложили поспарринговать. Я вообще ни секунды не думал. Сразу поехал, потому что с такими боксерами разделить ринг — это большая честь.

— Закалили вас. Понимаете, насколько это важно? Чтобы молодому боксеру можно было именно почувствовать таких мастеров.

— Конечно. Я ничего так особо серьезного не мог Кличко сделать, но все равно морально это мне очень много сил дало. Можно боксировать с любым боксером.

— Расскажите про удар Уайлдера. Бил ли он со всей силы, прочувствовали ли его удар?

— С Уайлдером мы работали во всю силу. Очень неприятный, можно сказать, удар у него. Он еще нестандартно бьет. У него особо школы бокса нет. Нестандартный. От ударов очень тяжело защищаться.

— Размашисто выбрасывает, когда ты этого не ждешь?

— Да. Размашистые, какие-то кривые удары, и от них тяжело защищаться. Если, например, сравнивать с Владимиром Кличко, он более такой классический левый джеб кидает, потом кидает правый. С ним в этом плане полегче. Но по уровню они, конечно, разные. Кличко вообще намного выше уровнем. А Уайлдер именно физически посильнее. Мне так кажется.

— Вы по Уайлдеру хорошенько попали? Было такое, чтобы он прочувствовал?

— Друг друга не жалели в спарринге. Все остались довольны. И мой тренер, и тренер Уайлдера. Спаррингом мы остались довольны.

— Спарринг с Владимиром Кличко как вам? Дотянуться смогли до него?

— Честно сказать, особо ничего не получилось, потому что он очень хорошо пользовался своими данными: двигался, контролировал бой джебом. Но даже если бы он меня все 10 или 12 раундов избивал, это был бы хороший опыт для меня. Я читал интервью, что какой-то тренер говорил, что он меня избил. Я этого не отрицаю. Но спаррингом я остался в целом доволен, потому что с таким боксером разделить ринг — это большая честь.

— Лет 20, наверное, вам было.

— 19.

26 августа 28-летний Гассиев проведет бой с 42-летним американцем Карлоусом Уэлчем (21-2). Поединок пройдет в Белграде, а в России будет показан в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.