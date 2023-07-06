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Гаджиев: «У себя в селе настроил интернет, пожертвовал делами, чтобы посмотреть бой Чурчаева с Хейбати»

Алина Савинова
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о срыве поединка между Шовхалом Чурчаевым и Мухаммадом Хейбати на турнире HFC MMA.

«В этой ситуации надо подумать, где прав Шовхал. В том, то я вижу, очень сложно найти его правоту. Если Чурчаев находился в клетку за два часа до боя, объявлял о своей готовности, а на поединок не вышел, все остальные аргументы будут слабыми. Если за эти два часа произошло что-то из ряда вон выходящее, тогда Шовхал должен нам об этом сообщить. Нам как зрителю, не как главам промоушенов, перед которыми он отчитываться не должен. У него есть контракт с Hardcore, пусть с ними и разбирается. Я у себя в селе настроил интернет, пожертвовал какими-то делами, чтобы посмотреть. Аловсет Мамиев хороший парень, но мне его поединок против Мухаммада Хейбати вообще неинтересен. Я бы ради этого свое время не потратил. А тут сидел, ждал», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Бой между Чурчаевым и Мухаммадом Хейбати должен был состояться 1 июля на турнире HFC MMA. Однако в последний момент Шовхал не вышел на поединок.

Чурчаев провел 3 боя в ММА, во всех из которых одержал победы. В активе Хейбати 4 победы и 2 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-u-sebya-v-sele-nastroil-internet-pozhertvoval-delami-chtoby-posmotret-boi-churchaeva-s-persom-264091/
Камил Гаджиев
ММА
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