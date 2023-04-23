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Сегодня, 16:20

Гаджиев считает, что Павловичу надо брать бой с Ганом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Сергея Павловича над Кертисом Блейдсом.

«Прогресс всегда есть. Серега — растущий организм. Но я бы оценивал его прогресс, если бы дело перешло на канвас, где у него гипотетически могут возникнуть проблемы. По крайней мере, по состоянию на 2016-2017 год он не был лучшим бойцом-грэпплером. Павлович вышел и сделал свое дело, а Блейдс — нет. Он поиграл на поляне Сергея, и слава Богу. Дальше был вопрос только в том, когда Кертис упадет, потому что Павлович бьет очень тяжело. Даже удары по касательной наносят приличный ущерб. Это был вопрос времени, и было понятно, что в первом раунде бой, скорее всего, и закончится. Хороший вопрос том, стоит ли Павловичу ждать титульного боя целый год, учитывая, что Джон Джонс и Стипе Миочич подерутся только в ноябре. Надо оценивать риски. С другой стороны в любом поединке, который примет Серега, он будет фаворитом. Только если его соперником не будет Джон Джонс. Если за бой с Сирилом Ганом предложат хорошие условия, место и время, надо брать. Простаивать Павлович не захочет. Надо зарабатывать деньги, надо медийку качать. Ждать год он не станет. Еще бой проведет», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

23 апреля в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе российский тяжеловес Сергей Павлович победил техническим нокаутом в первом раунде американца Кертиса Блейдса и продлил свою серию досрочных побед до шести поединков.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-pavlovichu-nado-brat-boi-s-sirilom-ganom-245516/
Камил Гаджиев
Кертис Блейдс
Сергей Павлович
Сирил Ган
UFC
ММА
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