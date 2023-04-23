Шлеменко считает Павловича фаворитом в ходе потенциального поединка с Джонсом

Российский боец ММА Александр Шлеменко считает российского бойца UFC Сергея Павловича фаворитом в ходе потенциального поединка с американским бойцом Джоном Джонсом.

«Для меня Серега Павлович — фаворит. Он хорошо идет, отлично использует свои навыки. Против Джона Джонса будет то же самое, что мы видели в этих шести боях. Я уверен», — приводит слова Шлеменко RT.

23 апреля на турнире UFC Fight Night 222 Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде, став главным претендентом на пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.